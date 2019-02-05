إسرائيل تعتقل رجلا مطلوبا لدى فرنسا في جرائم جنسية

ألقت السلطات الإسرائيلية القبض على مواطن يحمل الجنسيتين الفرنسية والإسرائيلية، والذي طلبت باريس تسلمه لأنه مدان في سلسلة جرائم جنسية ضد قاصرين.

وقال مكتب المدعي العام للقدس الثلاثاء إن ايلان ليفي نيوماند، أحد سكان مستوطنة بالضفة الغربية، اعتقل، مشيرا إلى أن الادعاء التمس من المحكمة السماح بتسليمه لفرنسا.

في عام 2010، أدانت محكمة فرنسية ليفي-نيوماند غيابيا بتهمة ارتكاب جرائم جنسية ضد ثماني فتيات وحكم عليه بالسجن لمدة 15 عاما.

وإذا أعيد إلى فرنسا، فسوف يواجه ليفي نيوماند إعادة محاكمة.

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ولم يرد بعد محاميه ديبوراه ابيببول على رسالة للتعقيب على هذا التطور.

قالت وزارة العدل الاسرائيلية ان ليفي نيوماند ارتكب الجرائم بين عامي 1987 و2001 بينما كان يعمل مدربا لركوب الخيل. وفر من فرنسا إلى إسرائيل بعد اعتقاله عام 2002.

قبل اعتقاله من قبل الشرطة الإسرائيلية الأحد، كان ليفي يدير مدرسة لتعليم ركوب الخيل في مستوطنة "تقوع" بالضفة الغربية.