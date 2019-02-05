روسيا تتجه نحو تطوير صواريخ جديدة لمجابهة الولايات المتحدة قبل 2021

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إنه على بلاده تطوير صواريخ كروز أرض -جو وصواريخ أخرى (هايبر سونيك) تفوق سرعتها سرعة ما بعد سرعة الصوت قبل سنة 2021، وذلك لمجابهة الخروج المتوقع لواشنطن من معاهدة مراقبة الأسلحة النووية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال يوم السبت، إن روسيا علقت معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى التي تعود إلى حقبة الحرب الباردة، بعد أن أعلنت الولايات المتحدة أنها ستنسحب من المعاهدة متهمة موسكو بانتهاكها، وقال في الآن نفسه إنه على روسيا أن تطور صواريخ جديدة للرد.

وقد أمر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الجيش بأن يبدأ العمل لتطوير نظامين للصواريخ، وأن يتم الانتهاء من العمل قبل 2021.

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