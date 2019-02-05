مقتل سبعة أشخاص في حريق بمبنى بالعاصمة الفرنسية باريس

نشب حريق في مبنى سكني بالعاصمة الفرنسية، باريس، صباح اليوم الثلاثاء وتسبب في مقتل سبعة أشخاص وفرار السكان إلى السطح والقفز من النوافذ لتجنب ألسنة اللهب، وفقا للسلطات.

لا يزال سبب الحريق، الذي استمر لساعات وأسفر عن إصابة 28 أيضا، غير واضح.

وقال كليمون كونيو، المتحدث باسم إدارة مكافحة الحرائق في باريس، لأسوشيتد برس إن رجال الإطفاء يواصلون البحث عن ضحايا آخرين ويعملون على إخماد الحريق.

وأضاف "كان الوضع مأساويا بالفعل عندما وصل رجال الإطفاء. لقد أنقذوا نحو 24 شخصا فروا الى السطح أو قفزوا من النوافذ لتجنب اللهب، كما أجلوا سكانا آخرين كانوا داخل المبنى."

يقع المبنى في شارع إرلانجى بالدائرة السادسة عشرة غربي باريس، وهي واحدة من أكثر المناطق الراقية والهادئة بالعاصمة.

يبعد المبنى حوالي كيلومتر واحد عن ملعب "رولان غاروس" الذي يستضيف بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، وهو قريب أيضا من متنزه " غابة بولونيا" الشهير على الحافة الغربية للمدينة.

كما أنه قريب من ملعب حديقة الأمراء، معقل نادي باريس سان جيرمان لكرة القدم، وهو الأفضل في فرنسا.

يتواجد أكثر من 200 رجل إطفال وإسعاف في موقع الحادث، كما أغلق الشارع الذي يقع فيه المبنى، وفقا للشرطة.

وقدمت عمدة باريس آن هيدالغو تعازيها لأهالي الضحايا كما توجهت بالشكر لرجال الأطفاء الذين تمكنوا من السيطرة على الحريق خلال الليل.

يأتي الحريق بعد شهر من وقوع انفجار وحريق بسبب تسرب غاز في مخبز بالدائرة التاسعة بباريس.

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