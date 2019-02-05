شاهد: جلد فتاة بسبب تقبيل شاب على الملأ في إندونيسيا

تعرض شاب وفتاة في الثامنة عشر من العمر للجلد في إقليم اتشيه الإندونيسي بسبب تقبيلهم لبعضهما البعض في الطريق العام.

وتلقى المراهقان 17 جلدة بعصي الروطان المرن أمام المئات ممن احتشدوا أمام المسجد الرئيسي بالإقليم لمشاهدة والتقاط الصور لإجراء العقاب الشرعي.

ويقع إقليم اتشيه في شبة جزيرة سومطرة الإندونيسية حيث تُطبق الحكومة الفيدرالية الحدود الشرعية الإسلامية على ما يعتبر شرعياً جريمة كالمثلية الجنسية والزنا والقمار.

كذلك تعرض رجل يبلغ من العمر 35 عاماً للجلد في اتشيه لممارسته الجنس مع سيدة (40 عاماً) في محل للبقالة.

وسُجن الاثنين لعدة أشهر قبل أن يتلقى الرجل عقاب الجلد، وطلبت السيدة أن تُجلد على أمل أن يُطلق سراحها فيما بعد إلا أن المسؤولين أرجأوا عقابها بعد تقييم حالتها البدنية على أنها ليست لائقة طبياً.

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