رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة يحذر من تنظيم داعش بعد انسحاب واشنطن

حذر رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال جوزيف فوتيل التهديد الذي سيشكله تنظبم الدولة "داعش" عقب سحب القوات الأمريكية من سوريا، وقال فوتيل إن التنظيمَ المتشدد يحتفظ حتى الآن بقادة ومقاتلين ووسطاء وموارد، الأمر الذي سيغذي قدرته على مواصلة القتال.

مضيفا خلال اجتماع لمجلس الشيوخ أن على واشنطن مواصلة الضغط على التنظيم لامتلاكه القدرة على العودة.

وأكد الجنرال الأميركي أن مساحة الأراضي الواقعة تحت سيطرة التنظيم قد تراجعت إلى أقل من 20 ميلا مربعا وأن القوات التي تساندها الولايات المتحدة ستستعيدها قبل الانسحاب الأمريكي.

وتمثل تصريحات فوتيل أحدث تحذير من جانب مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين حول خطر بقاء تنظيم داعش عقب الانسحاب الأمريكي المزمع من سوريا بأمر من الرئيس دونالد ترامب صدر في كانون الأول ديسمبر الماضي.

للمزيد على يورونيوز: