وليد المعلم يبحث آخر تطورات سوريا في طهران

وصل وزير الخارجية السورية وليد المعلم إلى طهران اليوم الثلاثاء، لعقد محادثات حول آخر التطورات في بلاده التي مزقتها الحرب.

والتقى المعلم نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس الإيراني حسن روحاني صباح الأربعاء.

في هذه الأثناء، زار المبعوث الأممي الخاص لسوريا غير بيدرسن ظريف بشكل منفصل في طهران لمناقشة آخر التطورات بشأن محادثات السلام السورية.

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جاءت الزيارتان بعد إعلان روسيا وتركيا وإيران أنها ستعقد محادثات حول وقف إطلاق النار في إدلب السورية.

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الثلاثي في ​​مدينة سوتشي الروسية المطلة على البحر الأسود يوم 14 فبراير/شباط