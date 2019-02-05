شاهد: البابا فرنسيس يوقف موكبه من أجل فتاة صغيرة في مدينة زايد الرياضية

أثناء دخوله أرض ملعب مدينة زايد الرياضية في العاصمة الإماراتية أبوظبي توقف موكب البابا من أجل فتاة صغيرة ركضت باتجاه سيارته المكشوفة مناشدةً تحية رئيس الكنيسة الكاثوليكية، وسط هتاف جمهور المتفرجين الذي علا مع انحاءة البابا لتحية الفتاة.

ويقيم البابا فرنسيس، أول بابا للفاتيكان تطأ قدمه شبه الجزيرة العربية، قداسا كنسيا في الهواء الطلق أمام 135 ألف متفرج تجمعوا في الملعب الرياضي بأبوظبي، وذلك خلال زيارته التي يأمل في أن تعزز السلام من خلال الحوار بين الأديان، والتي قال عنها إنها ستكتب "صفحة جديدة في تاريخ العلاقات بين الديانتين".

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