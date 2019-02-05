محتجو السترات الصفراء في فرنسا ينضمون إلى مسيرة نقابية

انضم متظاهرو حراك السترات الصفراء إلى نقابة مهنية كبرى في يوم تظاهرات وطنية هذا الثلاثاء في فرنسا احتجاجا على الضرائب والقوة الشرائية، في سابقة بالنسبة للجانبين.

ووقعت مناوشات لفترات وجيزة وأطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين خلال مسيرة، لتبعد مثيري الشغب من ساحة كونكورد التي تقع على مقربة من السفارة الأمريكية.

كما تم استخدام الغاز المسيل للدموع في مدينة ليل ومدن أخرى.

ومع ذلك، كان التوتر طفيفا بالمقارنة مع الاحتجاجات الأسبوعية التي نظمت منذ نوفمبر / تشرين الثاني الماضي من قبل السترات الصفراء للمطالبة بالعدالة المالية والاجتماعية، في تحد كبير للرئيس الحالي إيمانويل ماكرون.

وخرجت "الكونفدرالية العامة للشغل" المدعومة من الشيوعيين، من بلدية باريس إلى ساحة كونكورد جنبا إلى جنب مع متظاهرين من السترات الصفراء، الحراك الذي اشتق اسمه من سترة السلامة الفسفورية التي يرتديها متظاهرون، والمطلوبة بموجب القانون في جميع السيارات.

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