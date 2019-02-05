شاهد: مجسمات كاريكاتورية لماكرون وترامب وبوتين في مهرجان نيس

مجسمات كاريكاتورية للرئيس بوتين وترامب وماكرون، ولمشاهير مثل هارفي وتشارلي شابلن، وغيرهم من الشخصيات ستشارك في كرنفال نيس الذي سيجري هذا الشهر.

الكرنفال والذي بدأ في العام 1873 يبدأ سنويا يوم 16 فبراير ويستمر حتى 2 مارس، وسيحمل في هذا الموسم اسم "ملك السينما"، وسيتم الاحتفال خلاله بالذكرى المئوية لاستوديوهات فيكتورين، وهي عماد صناعة السينما في جنوب فرنسا.

فنانون ونحاتون يعملون بجد منذ أسابيع للانتهاء من تصميم هذه الشخصيات، التي سيتم نشرها في الشوارع خلال فترة المهرجان.

وقد تم تناولها بطريقة فكاهية، فتمثال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مثلا يظهر فيه وهو يرتدي زي كابتن أميركا ويقود فرقة "سوبر زيرو"، أما هارفي وينشتاين فيظهر وهو يحاول التقرب من ممثلة هوليوودية.