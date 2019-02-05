شاهد: الشرطة الإسبانية تقتحم مقرات لمافيا كامورا الإيطالية وتلقي القبض على 14 شخصا

نشرت الشرطة الإسبانية اليوم الثلاثاء (5 فبراير شباط) فيديو يصور مداهمات في جنوب البلاد أسفرت عن إلقاء القبض على 14 شخصا بينهم أعضاء في عصابة كامورا إحدى العصابات الإيطالية.

وقالت الشرطة في بيان إن المداهمات نفذت بالاشتراك مع الشرطة الإيطالية ونتج عنها "تفكيك واحدة من أبرز منظمات تهريب المخدرات الدولية وأكثرها عنفا في كوستا ديل سول الإسبانية وكامبو دي جبل طارق".

وأضاف البيان أن أعضاء عصابة كامورا كانوا يتولون نقل المخدرات إلى إيطاليا.

وتابع أن التحقيق يجري مع سبعة آخرين من بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا ورومانيا وجمهورية الدومنيكان ضمن القضية.

ومضى قائلا إنه تم التحفظ على كميات من مخدر الحشيش زنتها نصف طن خلال مداهمات في إيطاليا وفرنسا وإسبانيا.

المزيد من الأخبار على يورونيوز:

مطعم إيطالي في باريس.. يحمل اسم بلدة زعماء المافيا وصاحبته ابنة الزعيم شخصيا

حكمٌ بسجن نجم يوفنتوس السابق ياكوينتا لعلاقته بالمافيا

هكذا تتمدد شبكة المافيا الإيطالية "ندرانغيتا" في الاتحاد الأوروب

مقتل زعيم عصابة دنماركي سابق قبل يوم من إطلاق كتاب عن "توبته"