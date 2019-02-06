خطبة الممثلة الأمريكية جنيفر لورنس على مدير معرض للأعمال الفنية

ذكرت وسائل إعلام، أن الممثلة الأمريكية الحائزة على جائزة أوسكار جنيفر لورنس البالغة من العمر 28 عاما خطبت صديقها كوك ماروني 34 عاما وهو مدير معرض للأعمال الفنية.

وقالت مجلة "بيبول" على موقعها الإلكتروني يوم الثلاثاء 5 شباط/فبراير إن وكيلا عن لورنس إحدى أشهر نجمات السينما في العالم، أكد خطبتها وماروني.

وقال موقع "بيدج سيكس" الذي يتناول أخبار المشاهير إن لورنس شوهدت وهي ترتدي "خاتما كبيرا" وتستمتع بما يبدو أنه حفل عشاء مع ماروني في مطعم فرنسي بمدينة نيويورك في الآونة الأخيرة.

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وحصلت لورنس على جائزة أوسكار أفضل ممثلة عن دورها في الفيلم الرومانسي الكوميدي "المعالجة بالسعادة" (سيلفر لينينجز بلايبوك)، وتشتهر أيضا بدور كاتنيس إيفردين في سلسلة أفلام "ألعاب الجوع" (هانجر جيمز) كما حصلت على ثلاثة ترشيحات أخرى للأوسكار.

وقالت صحيفة "يو.إس.إيه توداي" إن ماروني هو مدير معرض للأعمال الفنية في صالة جليدستون في نيويورك.

وحتى وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، لم يتسن الحصول على تعليق من مدير أعمال لورنس أو المتحدث باسم شركة العلاقات العامة التي تدير أعمالها كما لم يرد معرض ماروني على المكالمات الهاتفية، ولم يعلن بعد موعد للزواج.