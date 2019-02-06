رئيسة الوزراء البريطانية قد تحصل وقت إضافي إذا أقنعت بروكسل بالحوار

قال نائب في البرلمان البريطاني إن حزب رئيسة الوزراء تيريزا ماي سيمنحها مزيداً من الوقت للتفاوض بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي، إذا استطاعت إقناع التكتل بإجراء حوار.

وتجاوز نواب من جناحي حزب المحافظين المنقسم بشدة رئيسة الوزراء الأسبوع الماضي، وخرجوا شارك بعد مناقشات مع الحكومة يوم الأربعاء بخطة تسوية تدعو رئيسة الوزراء إلى العودة إلى بروكسل وإعادة فتح النقاش حول العنصر الأكثر إثارة للخلاف في اتفاق الخروج، وهو الترتيب الخاص بإقليم إيرلندا الشمالية.

إذ أكدت ماي التزامها منع قيام "حدود صلبة" في الجزيرة الايرلندية بعد مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي، وأنه في حال خرجت بلادها باتفاق مع الاتحاد الأوروبي أو من غير اتفاق، فحكومتها تضمن تنفيذ التزامها بعدم إقامة حدود ما بين جمهورية إيرلندا الشمالية وايرلندا.

وفي حديث إلى صحفيين، قال النواب المسؤولون عن الخطة، التي أُطلق عليها اسم (تسوية مولتهاوس) نسبة إلى كيت مولتهاوس الذي توسط فيها، إن اقتراحهم أُخذ على محمل الجد، وتحدثوا عن المحادثات المكثفة مع الحكومة لبلورته بينما تستعد ماي لعقد اجتماعات في بروكسل في اليوم التالي.

وقال أحد أعضاء المجموعة إنه إذا استطاعت ماي إثبات أن الاتحاد الأوروبي مستعد لإعادة التفاوض، فستحصل لنفسها على مزيد من الوقت وتتجنب التعرض لهجوم لاذع في البرلمان الأسبوع المقبل، عندما تعود لتتحدث عما أحرزته من تقدم.

وقال النائب الذي اشترط عدم نشر اسمه "نحتاج إلى أن نرى استعداداً من الاتحاد الأوروبي... هي (ماي) التي يجب أن تقنعهم".

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ورفض الاتحاد الأوروبي مراراً فكرة إعادة فتح النقاش على النص القانوني لاتفاقية الخروج.

بينما من المقرر أن تنسحب بريطانيا من تكتل الاتحاد يوم 29 آذار (مارس) القادم.