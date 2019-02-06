رئيس المجلس الأوروبي: هناك مكان في الجحيم لمَن روّجوا لبريكست بلا تخطيط

أدان رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك يوم الأربعاء أولئك الذين وصفهم بأنهم "روّجوا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون أي فكرة عن كيفية القيام بذلك"، قائلا أمام رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار إنه يأمل أن يكون لدى رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي خطة "واقعية" للخروج من الاتحاد الأوروبي.

توسك قال خلال حديثه "أتساءل كيف يبدو ذلك المكان من الجحيم المخصص لأولئك الذين روّجوا لبريكست بدون حتى وجود مسودة خطة مبدئية للخروج بأمان."

وقام بنشر نفس العبارة في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر:

وردّ زعيم حزب الاستقلال السابق نايجل فاراج، الذي طالما دعم حزبه اليميني خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والذي يعتبر أحد أكبر المروجين "لبريكست"، على تويتر قائلا: "بعد البريكست، سنكون أحرار من متنمّرين متغطرسين غير منتخبين مثلك، وسنحكم بلادنا بأنفسنا. ذلك يبدو لي وكأنه الجنة".

وكان متحدث باسم رئيسة الوزراء تيريزا ماي قد قال يوم الأربعاء إن السؤال الموجه لرئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك هو ما إذا كان يعتبر استخدام اللهجة الموجهة لمؤيدي البريكست مفيدا، وذلك في معرض حديثه عن تعليقات توسك في بروكسل في وقت سابق.

وقال المتحدث للصحفيين "أول ما قاله دونالد توسك هو إن مهمتنا الأولى هي منع الخروج من دون أي اتفاق. الاتفاق كان على الطاولة وتمرفضه من قبل 230 نائبا من أعضاء البرلمان، لهذا إذا أراد النواب دعم الاتفاق فمن الجلي أن أمرا ما يجب أن يتغير".

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