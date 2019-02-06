الشرطة الهولندية تقتل مسلحاً بالقرب من البنك المركزي في أمستردام

قالت الشرطة الهولندية إنها أطلقت النار على شخص مسلح مساء اليوم، الأربعاء، في شارع بالقرب من المصرف المركزي في العاصمة أمستردام، بحسب ما نقلته وكالة أسوشييتد برس للصحافة.

وأعلنت الشرطة عبر حسابها على تويتر أنها الشخص توفي متأثراً بجراحه بعد أن أطلقت الشرطة النار عليه فور اقترابه من عناصر الشرطة وكان مسلحاً.

وأشارت الشرطة إلى أن جريحاً سقط خلال المواجهة.

ونشرت قناة "إيه تي 5 التلفزيونية المحلية صوراً لسيارات إسعاف في المكان ونقلت عن شهود عيان قولهم إن نحو 20 رصاصة أطلقت في تبادل إطلاق النار أدى إلى إصابة رجل إصابة أفقدته القدرة على الحركة.

وطوّقت آليات تابعة لقوى الأمن الشارع فيما فتحت الأجهزة المعنية تحقيقاً في الحادثة.

ولم تدلِ الشرطة بمزيد من التفاصيل حتى الساعة.