شاهد: العثور على كنوز ملكية مسروقة داخل سلة للقمامة في ستوكهولم

ذكرت صحفية "Aftonbladet" السويدية أنه تم العثور على كنوز ملكية أثرية تقدر قيمتها بنحو 65 مليون كرونة (7.2 مليون دولار، داخل سلة قمامة في أحد شوارع العاصمة ستوكهولم.

وقال مكتب المدعي العام، إنه تم العثور داخل حاوية للقمامة على المسروقات ومن ضمنها تاجين مرصعين باللؤلؤ، صنعا خصيصا لملك السويد كارل التاسع وزوجته الملكة كريستينا في أوائل القرن السابع عشر، وذلك بالتزامن مع اليوم المقرر لمحاكمة المشتبه به في عملية سرقة الكنوز الملكية.

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وقال رئيس بلدية مدينة سترانغناس بمحافظة سودرمانلاند في السويد كريستوفر لنغرن "بالطبع إنها أخبار جيدة بالنسبة لنا في كاتدرائية سترانغناس، ولكن قبل كل شيء إنها أخبار جيدة للمجتمع السويدي، إنها أشياء فريدة من نوعها فهي تنتمي إلى تاريخنا المشترك، ولذلك فمن الجيد العثور عليهم، والآن نأمل أن تكون في حالة جيدة".

في السياق عينه، قالت المدعية العامة رينا ديفغون قبل أيام أن المواطن السويدي ارتكب "جريمة خطيرة" لأنه كان مخططا لها مسبقا، وكانت المسروقات ذات قيمة "ثقافية وفريدة من نوعها تاريخيا ولا يمكن تعويضها."

المتهم البالغ من العمر 22 عاما اعتقل في 12 سبتمبر/ أيلول الماضي بعد سرقة القطع الأثرية التي تعود الى عام 1611 والتي صنعت لتقدم في جنازات العائلة المالكة من كاتدرائية سترانغناس، برفقة شخص آخر. وتم احتجاز رفيقه دون أن تقدم اليه التهم بعد.

ووقعت حادثة السرقة في 31 يوليو/ تموز بعد أن حطم اللصان الزجاج في عرض كان مراقبا وخاضعا لجهاز انذار.