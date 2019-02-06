ماذا قالت إيفانكا ترامب عن عرض يجسدها وهي تكنس فتات الخبز؟

ردت ابنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر تغريدة على موقع تويتر على عرض فني يجسدها وهي تكنس فتات الخبز التي يقوم الزوار بنشرها على الأرض عمداً.

وقالت إيفانكا ترامب: "يمكن للنساء اختيار أن يطرحن بعضهن بعضا أرضا أو مساعدة بعضهن بعضا في النهوض ... وأنا اخترت الخيار الأخير".

ويسمح للزوار بإلقاء فتات الخبز على الأرض لتقوم فتاة شبيهة بإيفانكا ترامب بكنسها في عرض بعنوان "إيفانكا تكنس" يقام في واشنطن العاصمة.

وهاجم أشقاء إيفانكا العرض فقال دونالد ترامب الابن: "من المحزن، ولكن ليس من المفاجئ، أن نشاهد الناشطات النسويات يطلقن هجمات على أساس الجنس ضد إيفانكا ترامب".

ودافع إريك ترامب عن شقيقته بالقول إنها "امرأة قوية فعلت للنساء أكثر من أي شخص في واشنطن العاصمة".

من جهتها، قالت جنيفر بيل صاحبة فكرة العرض إنه لا ينظر بالضرورة إلى إيفانكا بشكل سلبي بل يتعلق بعلاقتها بالناس والنساء جميعاً من عدة أوجه.

وقالت في بيان: "العرض يشكل صورة من علاقتنا بها كأيقونة نسائية وتواطؤنا معها في الدور الذي تلعبه".

وأضافت: "العرض مفتوح عن قصد لتفسيرات متعددة ومتناقضة في كثير من الأحيان والتي تنتقد المشاهد له كما تنتقد موضوع العرض".

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