رجل يقتل أسداً جبليا بيديه العاريتين بعد هجوم في كولورادو

قالت السلطات الأمريكية إن رجلا تمكن من قتل أسد جبلي هاجمه بمنطقة جبلية مفتوحة في ولاية كولورادو.

وكان الرجل الذي لم يتم تعريفه يؤدي تمرين للركض بالمنطقة قبل أن يهاجمه الأسد فاستخدم الرجل كل ما يملك للدفاع عن نفسه في معركة من أجل البقاء على حد وصف تي واي بيترسبرغ مدير وكالة الحياة البرية في كولورادو.

وأضاف بيترسبرغ: "لم يكن لدى الرجل أية أسلحة. لقد استخدم يديه وساقيه وأشياء أخرى كانت حوله على الأرض".

وقالت إدارة الوكالة في بيان إن الرجل تمكن من خنق الأسد بيديه حتى الموت خلال دفاعه عن نفسه أثناء الهجوم .

وأضافت بأنه تمكن من التوجه إلى مستشفى قريب من موقع الهجوم حيث لا زال يُعالج من جروح خطيرة بذراعيه وساقيه وظهره.

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وأغلقت السلطات المنطقة بعد ملاحظة نشاط ملحوظ للأسود الجبلية بها.

واحتفى عمدة كولورادو جاريد بوليس بالرجل الشجاع بالقول إنها من أعجب القصص التي سمعها خلال 17 عاماً من العمل بالولاية.

وأضاف في منشور على حسابه بموقع فيسبوك: "إنه لأمر في غاية الروعة أن ترى رجلاً يواجه الشدائد ويخرج على الجانب الآخر بسلامة".