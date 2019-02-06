شاهد: أعضاء الكونغرس يغنون "عيد ميلاد سعيد" لأحد الناجين من المحرقة

توحد أعضاء الكونغرس الأميركي خلال خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء 6 شباط /فبراير بمناسبة عيد ميلاد أحد الناجين من المحرقة التي مارستها حكومة ألمانيا النازية ضد اليهود خلال الحرب العالمية الثانية.

ونجا يهوذا ساميت والبالغ من العمر 81 عاما، بعد أن قضى 10 أشهر في معسكر الاعتقال خلال المحرقة النازية، كما نجا ساميت من الهجوم المسلح الذي وقع العام الماضي على كنيس "شجرة الحياة" في بيتسبرغ والذي أودى بحياة 11 شخصا.

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وقال ترامب "لم ينجح يهوذا فقط في الإفلات من الموت في الخريف الماضي إنما استطاع أيضا النجاة منذ أكثر من سبعة عقود مضت على معسكرات الاعتقال".

من جهته، قال يهوذا إنه يذكر بدقة ذلك الوقت قبل حوالي 75 سنة، وبعد قضائه 10 أشهر في معسكر الاعتقال، عندما تم وضعه وعائلته في القطار، وقيل حينها انه سيتم نقلهم لمعسكر آخر وفجأة توقف القطار، وظهر جندي ... وكانت العائلة تستعد للأسوأ بينمابدأ والده بالصراخ فرحا "إنه جندي أمريكي".

وقام أعضاء الكونغرس بالتصفيق له وغناء "عيد ميلاد سعيد" بعد أن أعلن ترامب أنه ميلاد ساميت ال 81.

هذا وتناول الرئيس الأمريكي وأعضاء الكونغرس خلال الجلسة، قضايا عدة محلية وأخرى دولية.