ترامب: الإعلان عن استعادة كل أراضي تنظيم "الدولة الإسلامية" بات قريبا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع الإعلان بصورة رسمية الأسبوع المقبل على أقرب تقدير، عن أن التحالف بقيادة الولايات المتحدة قد استعاد السيطرة على كل الأراضي التي كان يسيطر عليها تنظيم "الدولة الإسلامية".

وقال ترامب خلال اجتماع للتحالف في واشنطن يوم الأربعاء 6 كانون الثاني (يناير) "جيش الولايات المتحدة وشركاؤنا في التحالف وقوات سوريا الديمقراطية، حرروا فعلياً كل الأراضي التي كان يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق".

وأضاف أمام الاجتماع في مقر وزارة الخارجية "من المتوقع الإعلان رسمياً في وقت ما، ربما الأسبوع المقبل، أننا احتوينا الخلافة بنسبة 100 في المئة، لكني أريد انتظار الإعلان الرسمي. لا أريد أن أقول ذلك قبل الأوان".

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وقبل ساعات من تصريح الرئيس ترامب أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا "ليس نهاية المعركة"، مؤكداً بأنه تم إحراز تقدم في هزيمة "الدولة الإسلامية" لكنه رأى أن التنظيم "لا يزال يمثل تهديداً خطيراً في سوريا والعراق. مطالباً التحالف بتجديد الالتزام بهدف إلحاق "هزيمة نهائية" بالدولة الإسلامية وحرمانها من أي ملاذ آمن.