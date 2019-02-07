شاهد: العثور على إنجيل عمره 1200 عام خلال عملية أمنية جنوب شرق تركيا

قالت السلطات التركية إنها عثرت على إنجيل يعود تاريخه إلى 1200 عام، في مقاطعة ديار بكر في جنوب شرق تركيا الأمس الأربعاء 5 شباط/فبراير.

وتحتوي كل صفحة من صفحات الكتاب المقدس والتي يبلغ عددها 34 صفحة، على زخارف مطلية بالذهب تمثل رموز دينية.

وذكرت السلطات التركية إنها عثرت على الانجيل اثناء محاولة ثلاثة اشخاص بيعه، وإنها القت القبض على ستة أشخاص على خلفية الحادث في مقاطعة ديار بكر.

وسلمت الشرطة التركية الكتاب المقدس التاريخي إلى جامعة "ديكل" في مقاطعة ديار بكر لفحصه، هذا وسيتم فحصه من قبل قسم علم الآثار، ليقوم تسليمه في ما بعد للمؤسسة المعنية.

تتابعون أيضا على يورونيوز:

البابا يعترف بانتهاكات ارتكبها الإكليروس بحق راهبات بما فيها الاستعباد الجنسي

انتشال جثة من حطام طائرة لاعب البريميرليغ إميليانو سالا

قلق أمريكي بشأن إرسال السعودية أسلحة لجماعات متطرفة في اليمن