سلطات نيوزيلندا تبحث عن صاحب شريحة تخزين عثر عليها في فضلات فقمة مجمدة

وجد مجموعة من الباحثين التابعين للمعهد الوطني لأبحاث المياه والمناخ في نيوزيلندا، شريحة لتخزين البيانات (USB) داخل عينة متجمدة لفضلات فقمة وتبحث السلطات في الوقت الحالي عن مالك الشريحة.

وأطلق الباحثون نداءا عبر شبكة التواصل الاجتماعي، للوصول إلى صاحيها من خلال مشاركة المستخدمين لمشاهد الفيديو، آملين بتحديد موقعه وإعادتها إليه.

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وكانت العينة التي قدمها طبيب بيطري في العام 2017 كان يتابع حالة فقمة من الفصيلة النمرية كانت مريضة ووجدها على شاطئ أوريتي بمنطقة ساوث أيلاندفي مخزنة في المعهد الوطني لأكثر من عام قبل أن يقوم العلماء بإذابتها لاستخدامها في دراسة علمية.

وكان الهدف من إذابتها تحليل العينة بهدف الوصول إلى الحالة الصحية والنظام الغذائي لهذه الحيوانات، وتفاجئوا بوجود الشريحة "Usb" والتي كانت لا تزال في حالة جيدة داخل المخلفات.

وتحتوي الشريحة مقطعا مصورا يظهر فيه أم من فصيلة الفقمة تلعب مع صغيرها.