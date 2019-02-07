رئيسة وزراء بريطانيا: لقد كان حوارا "صلبا وبنّاء"

قالت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي يوم الخميس إنها رأت وسمعت رغبة من زعماء الاتحاد الأوروبي في ضمان أن تغادر بلادها التكتل باتفاق بين الطرفين، ووصفت الحوار بأنه كان "صلبا وبنّاء".

وأضافت بعد اجتماع مع جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية ودونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي "ما أراه وأسمعه من الزعماء هو رغبة في أن نعمل معا لضمان أن نتمكن من إنجاز مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي باتفاق".

وقالت "لن يكون الأمر سهلا، لكن المهم أنني اتفقت مع الرئيس يونكر على أن تبدأ المحادثات الآن لإيجاد سبيل لتجاوز هذا، وإيجاد سبيل لإنجاز الأمر والتعامل مع مخاوف البرلمان حتى نحظى بدعم الأغلبية في البرلمان".

وتابعت ماي تقول "إنني واضحة في أنني سأنجز مهمة خروج بريطانيا، سأنجزها في الوقت المحدد، هذا ما سأفعله للشعب البريطاني. سأتفاوض بقوة في الأيام القادمة من أجل ذلك".

ومن جانبه قال توسك إن زيارة ماي إلى بروكسل يوم الخميس لم تسفر عن انفراجة لكن المحادثات بين الجانبين ستستمر.

وقال على تويتر "لا تلوح في الأفق انفراجة حتى الآن. المحادثات ستستمر".

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