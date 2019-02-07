تهديد بوجود قنبلة يعيد رحلة جوية نرويجية إلى ستوكهولم مجددا

قالت شركة إير شاتل النرويجية للطيران يوم الخميس إن طائرة تابعة لها كانت متجهة إلى مدينة نيس بفرنسا وعلى متنها 169 مسافرا عادت إلى مطار أرلاندا خارج ستوكهولم بعد تلقيها تهديدا بتفجير قنبلة.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن رجال الشرطة موجودون في المطار للتعامل مع تهديد موجه لشركة طيران، لكنها أحجمت عن كشف مزيد من التفاصيل.

وكان فريق طوارئ خاص باستقبال الطائرة، وهي من نوع بوينغ 737، في مطار استوكهولم، ولم يتسن الحصول على تعليق من إدارة الملاحة التي تتعامل مع حالات الطوارئ الجوية والبحرية.

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