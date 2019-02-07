التدخين ليس فقط ضارا بالصحة.. بل قد يفقدك حضانة الأبوّة

يحذر الأطباء دائماً من المخاطر الصحية التي تعود على المدخنين، إلا أن التدخين صار سبباً لفقدان بعض الآباء الحق في رعاية أبنائهم.

إذ قضت محكمة إسبانية بمدينة قرطبة بعدم أحقية والد في رعاية أبنائه بسبب إدمانه تدخين التبغ بشكل يشكل خطورة كبيرة على صحتهم.

وتقاسم الرجل رعاية أبنائه الاثنين البالغين من العمر 10 و13 عاماً منذ طلاقه من والدتهما عام 2017 حتى اشتكى أولاده من مشاطرتهم له "بيئة مليئة بالتدخين" في منزله.

وقال نص المحكمة الذي حصلت يورونيوز على نسخة منه إن الأب وضع تدخينه كأولوية قبل صحة أولاده.

وأضاف: "من الواضح أن أسلوب حياة الأب يعرض صحة أبنائه للخطر بطريقة غير مسؤولة. إنه يتجاهل جميع الاعتبارات ما عدا إدمانه (تدخين التبغ)".

وتحظر إسبانيا التدخين في الأماكن العامة المغلقة والمستشفيات والمدارس وغرف التدخين بالمطارات منذ عام 2011.

إقرأ أيضاً:

مراجعة بحثية: لا فوائد صحية كثيرة لبدائل السكر لكنها غير مضرة

تجار مخدرات مصريون ينتحلون صفة أطباء معالجين.. لإدمان المخدرات

في بابوا غينيا الجديدة.. إدمان مضغ جوز التنبول