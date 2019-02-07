إردوغان: يجب إقامة منطقة آمنة في سوريا بأسرع ما يمكن

أكد الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ أن تركيا والولايات المتحدة تربطهما علاقة تحالف قوية شاملة واستراتيجية مستندة على المصالح المشتركة، وأن بلاده تتطلع إلى مستقبل مشرق في العلاقات معها، مشيراً إلى أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب يرغب في تعزيز علاقات بلاده مع تركيا".

وخلال كلمة أمام مجلس الأعمال التركي الأميركي، أوضح أردوغان ان "تركيا مستعدة لتحمل المسؤوليات في محاربة الإرهاب في المناطق التي كانت خاصعة للسيطرة الأميركية في سوريا"، وأن المناطق التي وفرت تركيا الأمن فيها داخل سوريا هي الأكثر أمناً، مشدداً على أن "مبادرة ترامب الأخيرة في سوريا، أضعفت خطط أولئك الذين حاولوا تقويض العلاقات التركية الأميركية ".

ورأى الرئيس أردوغان أن تركيا "تجاوزت بنجاح جميع الأزمات والاختبارات في العلاقات التركية الأميركية".

منوهاً بأن بلاده رصدت "جميع الدعم المقدم من الولايات المتحدة للتنظيمات الإرهابية في سوريا" و"ألقت القبض على إرهابيين من تنيظم PYD بحوزتهم أسلحة أميركية".

للمزيد على يورونيوز:

في سياق آخر قال الرئيس التركي إنه ينتظر "من السلطات الأمريكية اتخاذ الخطوات اللازمة تجاه منظمة غولن بأقرب وقت ممكن. في إشارة إلى الداعية التركي المعارض فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة. ورأى أن "ممارسة زعيم منظمة غولن الإرهابية حياته الطبيعية بولاية بنسلفانيا الأمريكية يؤلم شعبنا وأسر شهدائنا".