إعادة فتح قضية "سفاح المثليين" بعد أكثر من 40 عاماً

أعادت الشرطة الأمريكية بولاية كاليفورنيا فتح تحقيق حول سفاح عُرف "بالرسام الأسود" وقتل أشخاص مثليين جنسياً خلال سبعينيات القرن الماضي.

وتقول السلطات الأمريكية إن السفاح قتل 14 مثلياً بين عامي 1974 و1975 تم العثور على جثثهم في مناطق متناثرة في مدينة سان فرانسيسكو.

ولُقب القاتل بالرسام الأسود بعد العثور على لوحات رسمها باللون الأسود لضحاياه من الرجال المثليين جنسياً بيض البشرة.

وطبقاً لمدير مكتب التحقيق غريغ مكفيرسون، إعتقد المحققون السابقون بوقوف متهم واحد وراء قتل جميع الضحايا نظراً لاستخدام نفس أسلوب الطعن ونفس الآلات المستخدمة لقتل ضحاياه كما أن جميعهم كانوا مثليين ومن نفس مدينة سان فرنسيسكو.

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