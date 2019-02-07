زعماء من أوروبا وأمريكا اللاتينية يجتمعون في أوروغواي لبحث أزمة فنزويلا

يجتمع زعماء من أوروبا وأمريكا اللاتينية في مونتيفيديو عاصمة أوروغواي لبحث خطة لحل الأزمة المتفاقمة في فنزويلا لا تشمل التدخل المباشر.

وتعقد ما تعرف بمجموعة الاتصال الدولية بشأن فنزويلا التي يساندها الاتحاد الأوروبي أول اجتماعاتها الخميس 7 كانون الثاني (يناير) على أساس من عدم التدخل خلافاً لتوجهات من الولايات المتحدة وقوى في أمريكا اللاتينية.

ويأتي التجمع في أعقاب اجتماع منفصل عقدته في كندا مجموعة ليما الأكثر تشدداً، طالبت عبره بتحرك دولي ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لحمله على التنحي، فيما دعا الأخير لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

ودفع انهيار فنزويلا اقتصادياً في عهد مادورو وانزلاقها إلى الفقر نحو ثلاثة ملايين شخص للفرار إلى الخارج، وأجبر بعض الدول في أنحاء العالم على اتخاذ موقف، خاصة بعدما أعلن زعيم المعارضة خوان غوايدو نفسه رئيساً الشهر الماضي.

وانضمت كبرى الدول الأوروبية إلى الولايات المتحدة وكندا ومجموعة من دول أمريكا اللاتينية، في الاعتراف بغوايدو حاكماً شرعياً مؤقتاً للدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

وأعربت دول أخرى عن قلقها من التدخل المباشر، من بينها قوى مشاركة في اجتماع مجموعة الاتصال الدولية. ودعت روسيا لإجراء حوار بين الرئيس الفنزويلي والمعارضة.

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المكسيك وأوروغواي ودول أخرى بمنطقة الكاريبي طرحت عشية الاجتماع خطة لفنزويلا تحت عنوان "آلية مونتيفيديو".

وقال وزير خارجية المكسيك مارسيلو إيبرارد للصحفيين في مونتيفيديو في تكرار لتعليقات له هذا الأسبوع "هذه (الآلية) قائمة على حسن النية، حيث لا نتدخل سوى من خلال الحوار والمفاوضات والاتصالات والاستعداد للمساهمة (في حل الأزمة)".

ويندد الرئيس مادورو الذي يحظى بدعم روسيا والصين، بغوايدو ويصفه بأنه دمية في يد الولايات المتحدة يسعى للتحريض على انقلاب ضده، كما يحظى في أوروبا بمساندة سلوفاكيا وإيطاليا اللتين رفضتا تحركات الاتحاد الأوروبي المنسقة وموقف الولايات المتحدة.

وتحظى مجموعة الاتصال الدولية بمساندة الاتحاد الأوروبي، وعدد من دوله الأعضاء منها فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد وبريطانيا. أما دول أمريكا اللاتينية فتشمل بوليفيا وكوستاريكا والإكوادور والمكسيك والدولة المضيفة أوروغواي.

وتقول مجموعة الاتصال التي تشكلت أواخر الشهر الماضي فقط إن هدفها هو إيجاد "عملية سياسية وسلمية" في غضون 90 يوماً يحدد خلالها الفنزويليون مستقبلهم عبر انتخابات حرة تتسم بالشفافية والمصداقية.

غير أن منتقدين يقولون في أحاديث خاصة إن هذا الموقف سيمنح مادورو فرصة للمراوغة، حتى مع زيادة الضغوط عليه للتنحي. وانتخب مادورو لفترة جديدة مدتها ست سنوات في أيار (مايو) الماضي، لكن كثيرين يقولون إن الانتخابات مزورة.