شاهد كيف تحتفل عائلات كوريا الشمالية برأس السنة القمرية

تحتفل الكوريتان الجنوبية والشمالية بيوم رأس السنة الجديدة بطريقة مشابهة تقريباً، لكن ليس من المعتاد أن نشاهد مراسم احتفال الكوريين الشماليين في بيوتهم، نظرا لطبيعة البلاد السياسية. وفي بيونغ يانغ يرتدي الناس الزي التقليدي الكوري (الهانبوك) من أجل الاحتفال بيوم رأس السنة، ويقوم أفراد الأسرة الأصغر سنا بالانحناء أمام كبار السن في إشارة للاحترام ويتبادلون التبريكات مع بعضهم البعض، بالإضافة إلى تبادل الهدايا، وخاصة منها تقويم السنة الجديدة. أما الوليمة الاحتفالية فهي قد تكون حساء الرز التقليدي أو لحم النعام، وهو طبق يتمتع بشعبية كبيرة بين الكوريين الشماليين في الآونة الأخيرة.