شاهد: لحظة انهيار مبنى سكني في إسطنبول

أظهرت لقطات مصورة لحظات الفزع والرعب لمارة في أحد الشوارع لحظة انهيار مبني سكني من ثمانية طوابق في العاصمة التركية إسطنبول يوم الأربعاء.

وقالت السلطات التركية إن ثلاثة أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم في تداعى المبني الذي عاش فيه 43 شخصاُ قطنوا في 14 شقة.

ونجحت قوات الإنقاذ في انتشال 12 مصاباً من حطام المبنى الواقع بالجانب الآسيوي في إسطنبول ولا يزال ثلاثة منهم في حالة خطرة.

وفتحت السلطات تحقيقاً لأجل الوقوف على أسباب انهيار المبنى وأعلنت مبدئياً أن الطوابق الثلاثة العليا بُنيت بشكل غير قانوني.

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