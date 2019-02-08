مقتل 10 لاعبين في حريق بنادي فلامنغو البرازيلي

قالت محطة جلوبو التلفزيونية البرازيلية يوم الجمعة إن عشرة لاعبين ناشئين لقوا مصرعهم في حريق شب في مركز تدريب تابع لنادي فلامنغو لكرة القدم في ريو دي جانيرو. ولم تنسب المحطة تقريرها لأي مصادر.

وقع الحريق في مركز نينهو دو أوروبو الذي جرت توسعته قبل شهرين فقط. ويضم المركز مكانا لمبيت الناشئين.

وقال رجل إطفاء لمحطة غلوبو نيوز "كان الأطفال من فريق فلامنجو للناشئين نائمين في هذا الوقت".

وجاء الحريق بعد أيام من الأمطار الغزيرة التي أغرقت المدينة وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن ستة أشخاص.

تابع أيضا على يورونيوز:

مقتل 10 أشخاص في حريق بباريس والشرطة تعتقل امرأة

شاهد: لحظة انهيار مبنى سكني في إسطنبول