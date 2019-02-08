مصري يستغل مهاراته ويحول الإطارات القديمة إلى أسرّة ملونة وأدوات منزلية

هل رأيت يوما سريرا صنع من إطارات السيارات المستخدمة والقديمة، وهل فكرت يوما الإستفادة منها بدلا من رميها ؟ قد تبدو فكرة شديدة الغرابة، أما مع المهندس المعماري ابراهيم أبو جندي، أصبح بإمكانك اليوم الحصول على أثاث صديق للبيئة وبأسعار مقبولة.

أطلق الشاب المصري البالغ من العمر 27 عاما شركته قبل ثلاث سنوات، وأنفق ما يعادل خمسة آلاف دولار أمريكي، وهو مبلغ يقول إنه مطلوب لتمويل رحلة إلى أوروبا، ووضع حينها خط تصميمه الداخلي "موبيكيا"، بهدف تقليل الاعتماد على الأثاث الخشبي.

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وكانت بداية "موبيكيا" مع صناعة الأرائك الصغيرة، واستطاعت الشركة يوما بعد يوم من تطوير نفسها، لتتمكن بعد ثلاث سنوات من إنجاز وتصميم وتسليم عشرة أنواع مختلفة من المنتجات الملونة وغيرها من الأدوات المنزلية بما في ذلك الأرائك والأسرة والطاولات والكراسي والمكاتب وخزانات الملابس والكابينة وأنظمة الصوت.

وتتراوح قائمة الأسعار للمبيعات المحلية بين 170 و 830 دولار أمريكي، وبين 1000 إلى 3000 دولار أمريكي للمبيعات الدولية.

وقام الشاب المصري الموهوب حتى الآن بإعادة تدوير ألف إطار ويقول إن مشروعه يحولها إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية أعلى دون إنتاج أي ملوثات، مؤكدا أن الوقت قد حان للتفكير في التخلي عن الأثاث التقليدي للمساعدة في إنقاذ غاباتنا.

ويؤكد أبو جندي، أن "موبيكيا" تحاول خدمة الإنسان، مشيرا إلى أن فكرته أصبحت اليوم محط اهتمام بالنسبة للكثير من المواطنين أصدقاء البيئة.

ووفقا لصالح الحجار، أستاذ الطاقة والتنمية المستدامة لدى كلية الهندسة بالجامعة الأمريكية في القاهرة، تنتج مصر نحو 140 مليون طنا من النفايات الصلبة سنويا، نصفها فقط يعاد تدويره، مضيفا "لكن هناك بعض السبل لإعادة استخدام الإطارات التي يتم التخلص منها".

هذا وبلغ عدد السيارات المرخصة في مصر 9.9 مليون سيارة في عام 2017 مقارنة بـ 7.5 مليون سيارة في عام 2014، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.

وبناءً على هذه الأرقام، يقدر الحجار أن مصر تنتج ما يقرب من 40 مليون نفايات إطارات سنويا.