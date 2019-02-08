محاولة ابتزاز أغنى رجل في العالم بصور فاضحة

قال جيف بيزوس، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، إنه كان هدفا لـ"الابتزاز" من جانب ناشر مجلة ناشونال إنكويرر، مشيرا إلى أن رئيس المجلة هدد بنشر صور فاضحة لبيزوس ما لم يتوقف التحقيق في كيفية حصول مجلة الفضائح على لقاءاته الخاصة مع عشيقته.

ووصف بيزوس ، وهو أيضا مالك صحيفة الواشنطن بوست ، تفاصيل تواصله مع شركة الإعلام الأمريكية، وذلك في مدونة غير عادية على موقع ميديم يوم الخميس. قال الملياردير إن المجلة أرادت منه الإدلاء بتصريح علني أن تغطية المجلة لم تكن ذات دوافع سياسية.

وكانت صحيفة ناشونال انكويرر المعروفة بتصيد الفضائح نشرت صورا تثبت علاقة جيف بيزوس مع لورين سانشيز وهي مذيعة وممثلة أمريكية.

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هذا وأعلن جيف بيزوس، أغنى رجل في العالم والمقدّرة ثروته بـ137 مليار دولار من حوالي شهر، عبر تويتر عن طلاقه من زوجته ماكينزي بعد زواج استمر خمسة وعشرين عاما، وكتب حينها "نريد إعلام الناس بتطوّر في حياتنا (...) قررنا الطلاق والاستمرار في الحياة كصديقين".