التعرف رسميا على جثة لاعب "البريميرليغ" إميليانو سالا

قالت الشرطة البريطانية في بيان إنه جرى التعرف رسميا على جثة إميليانو سالا لاعب كرة القدم المحترف المولود في الأرجنتين بعد أن نقلت إلى ميناء بورتلاند اليوم الخميس.

وكان سالا (28 عاما) في طريقه من نانت بغرب فرنسا يوم 21 يناير كانون الثاني ليشارك في أول مباراة له مع فريقه الجديد كارديف سيتي الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز عندما اختفت طائرته فوق القنال الإنجليزي. وعثر على حطام الطائرة يوم الأحد.

وكان المهاجم الأرجنتيني قد انضم إلى نادي كارديف سيتي في صفقة قياسية بلغت قيمتها نحو 15 مليون جنيه إسترليني (19.63 مليون دولار) من فريق نانت الفرنسي. ويعتقد أنه والطيار لقيا حتفهما بعد سقوط الطائرة ذات المحرك الواحد وهي من طراز بيبر ماليبو، في البحر.

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