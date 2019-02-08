صحيفة: الاتحاد الاوروبي يعتزم إضافة السعودية وبنما إلى قائمة سوداء للأموال غير المشروعة

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن الاتحاد الأوروبي يعتزم إضافة السعودية وبنما إلى قائمة بالدول التي تفشل في مكافحة غسل الأموال رغم اعتراض ألمانيا وفرنسا وبريطانيا.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي القول إن القائمة ستشمل المملكة وأكثر من 20 دولة أخرى بسبب مزاعم عن التقاعس في محاربة تدفق الأموال غير المشروعة.

ولتمرير هذا القرار يجب أن توافق المفوضية الأوروبية على هذه القائمة، خلال الأسبوع المقبل.

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قرار بروكسل هذا أدى إلى خلاف بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، خاصة تلك التي تعارض اتخاذ أوروبا موقفا صارما ضد مكافحة غسيل الأموال من السلطات العالمية.

وبحسب مسؤولين فإن السعودية وحلفائها بمن فيهم الولايات المتحدة ضغطوا على بروكسيل لإزالة الرياض من القائمة.

ولبريطانيا مخاوف بخصوص اللجنة التي تضع القائمة، وطالبت بمزيد من المشاورات قبل وضع أسماء دول على القائمة، أما فرنسا فقد رأت بأن هذه الخطوة قد تكون سياسية.