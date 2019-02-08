منظمة حقوقية: مصر تعدم ثلاثة من جماعة الإخوان أدلوا باعترافاتهم تحت التعذيب

قالت منظمة حقوقية دولية إن مصر أعدمت ثلاثة من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين حكم عليهم بالإعدام في أعقاب تعذيب وضرب لانتزاع اعترافات منهم.

قال بيان منظمة هيومن رايتس ووتش يوم الجمعة إن عائلات الرجال الثلاثة أبلغوا بشنقهم يوم الخميس وطلب منهم الحضور إلى المشرحة لاستلام جثثهم.

وأدين الثلاثة في العام الماضي بقتل ابن قاض عام 2014 في محافظة المنصورة بدلتا النيل.

وقالت المنظمة إن أحد الثلاثة تحدث في رسالة تم تهريبها خارج السجن عن تعرضه للتعذيب والضرب.

وقالت ميشيل بيغ، نائب مدير المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، إن مصر "ارتكب ظلمًا صارخًا بإعدام ثلاثة رجال أدلوا على ما يبدو باعترافات انتزعت من خلال الصدمات الكهربائية وغيرها من أشكال التعذيب."

لم يصدر أي تعليق فوري من جانب السلطات المصرية.

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