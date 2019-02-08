اتفاقٌ فرنسي ألماني لتصنيع طائرة مقاتلة من الجيل الجديد

وقّعت فرنسا وألمانيا يوم أمس الأربعاء عقداً لتصنيع جيل قادم من الطائرات المقاتلة بتمويل مشترك تبلغ قيمته 65 مليون يورو.

وشارك في مراسم توقيع العقد في العاصمة الفرنسية باريس وزيرة الدفاع فلورنس بارلي ونظيرتها الألمانية أورسولا فون دير ليين وكان إلى جانبهما ممثلو شركتي سافران الفرنسية وإم.تي.يو الألمانية لصناعة محركات الطائرات.

ويعدّ هذا المشروع الخطوة الأولى في برنامج مشترك سيشهد بناء طائرة مقاتلة وما يرتبط بها من أسلحة، كما يشمل البرنامج تصنيع طائرات من دون طيار.

وستقوم ببناء النظام المتوقع تشغيله اعتباراً من العام 2040 شركتا "داسو للطيران" و"إيرباص"، وقالت بارلي في كلمتها "هذا العقد هو اللبنة الأولى في بناء شاهق"، كما نشرت على "تويتر" تقول: "إن هذا المشروع "جعلنا أقوى"، و"مهد الطريق أمام تعزيز الدفاع الأوروبي"، على حد وصفها.

المشروع الذي وضعت لبناته فرنسا وألمانيا، من المتوقع أن تنضم إليه دول أوروبية أخرى، وفي هذا الصدد أعلنت فون دير ليين عن إمكانية أن تنضم إسبانيا إلى المشروع في الصيف، وقالت: "نحن نعمل على ذلك، لدينا خطة خلال الأسابيع والأشهر القادمة لضمّ إسبانيا".

وتسعى فرنسا وألمانيا للتوصل إلى خطة عمل من أجل قيادة تطوير مشترك لطائرة جديدة، تحل محل أساطيلها الحالية من الطائرات الحربية المتنافسة، وذلك وفقا لوثيقة صدرت بعد اجتماع حكومي فرنسي ألماني في باريس، العام الماضي.

وأعلنت فرنسا وألمانيا أن نظامهما القتالي الجديد، الذي يقول محللون إنه قد ينطوي على مزيج من الطائرات المأهولة وغير المأهولة، سيحل محل "رافال" و "يوروفايتر" وهي طائرات تتنافس بقوة على المبيعات العالمية.

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