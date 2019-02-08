بعد اتهامها بالعنصرية "غوتشي" تسحب سترة بالاكلافا من الأسواق

أعلنت العلامة التجارية الفاخرة غوتشي، اعتذراها بعد موجة من الغضب اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي تتهمها بالعنصرية، والسخرية من أصحاب البشرة السمراء، وقامت غوتشي فورا بإزالة سترة "بالاكلافا" من متاجرها وعبر الإنترنت.

وتبلغ قيمة السترة السوداء من غوتشي 890 دولار أمريكي، وتغطي السترة والتي أعطتها غوتشي إسم "بالاكافا" نصف الوجه، من العنق حتى الأنف مع فتحة مستديرة حمراء تظهر منطقة الفم، وتظهر بحسب العديد من المستخدمين الطريق العنصرية التي كانت تستخدم في أوائل القرن التاسع عشر، في محاولة لتجسيد أصحاب البشرة السمراء في عروض سميت بـ" The minstrel show".

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وفي بيان لها، قالت غوتشي التي تملكها شركة "كيرينغ" الفرنسية في بيان لها "غوتشي تعتذر بشدة عن الجريمة التي تسببت بها سترة بالاكافا"، مؤكدة أنه تم سحبها من الإنترنت والأسواق.

وأضافت غوتشي "نحن ملتزمون تماما بزيادة التنوع في جميع أنحاء منظمتنا وتحويل هذا الحدث إلى لحظة تعليمية قوية لفريق غوتشي وما بعده".

ولم تكن هذه المرة الأولى، التي يتم فيها توجيه أصابع الاتهام لإحدى الشركات العالمية التي تعنى في مجال الموضة، فقبل غوتشي وفي شهر ديسمبر، سحبت العلامة التجارية الشهيرة على مستوى العالم "برادا" مجموعة من سلاسل المفاتيح والتماثيل المزينة بالقرود أثارت رد فعل عنيف بعد أن وصفها المتسوقون بأنها مجموعة عنصرية وغير حساسة من الأسواق.

وقالت الشركة إنها "لم تكن تنوي أبدا الإساءة إلى أي شخص" في بيان أصدرته في وقت لاحق.