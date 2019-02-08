في خطوة غير مسبوقة.. شقيقة ملك تايلاند تترشح لمنصب رئيس الوزراء

كشفت أوراق تسجيل رسمية أن شقيقة ملك تايلاند ماها فاجيرالونكورن أقدمت على خطوة غير مسبوقة في مضمار السياسة يوم الجمعة حيث أعلنت ترشحها لمنصب رئيس الوزراء في الانتخابات التي تجرى يوم 24 مارس آذار.

ومن شأن ترشح الأميرة أبولراتانا راجاكانيا سيريفادهانا بارنافادي (67 عاما)، الشقيقة الكبرى للملك، أن يؤدي لمزيد من الاضطراب في المشهد السياسي في تايلاند لأنه يكسر تقليدا قديما وهو بقاء العائلة المالكة بمنأى عن السياسة.

بطلان الترشيح

زعيم حزب الإصلاح بايبون نيتيتاون، المؤيد للجيش، قال إن ترشح الشقيقة الكبرى للملك لهذا المنصب قد يخالف قوانين الانتخابات، وطالب في رسالة إلى لجنة الانتخابات اتخاذ قرار ببطلان الترشيح.

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وشدد على أن ترشحها ينتهك قانونا يمنع الأحزاب السياسية من استخدام النظام الملكي في الحملات الانتخابية.

وسترشح أبولراتانا عن حزب مؤيد لرئيس الوزراء المخلوع تاكسين شيناوترا.

وأحد منافسيها الرئيسيين في الانتخابات رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا قائد الجيش السابق الذي أعلن يوم الجمعة خوض الانتخابات.

وتنازلت أبولراتانا عن ألقابها الملكية في عام 1972 عندما تزوجت الأمريكي بيتر جنسن الذي كان زميلها في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. وعاشت في الولايات المتحدة أكثر من 26 عاما حتى طلاقها في عام 1998.

ومن المفترض أن تبت لجنة الانتخابات برفض أو قبول المرشحين بحلول يوم الجمعة القادم.