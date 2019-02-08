المغرب يجمد مشاركته في تحالف تقوده السعودية باليمن

قال مسؤولان في الحكومة المغربية رفضا ذكر إسميهما، إن بلادهما أوقفت مشاركتها في العمليات العسكرية مع التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في حرب اليمن، كما استدعت سفيرها في السعودية.

وفي حديث لـ"أسوشيتد برس" أعلن المسؤول اليوم الخميس 8 شباط/فبراير إن المغرب لم يعد يشارك في التدخل العسكري أو الاجتماعات الوزارية في التحالف الذي تقوده السعودية.

وقال مسؤول مغربي آخر، إن السفير تم استدعاؤه بعد تقرير للتلفزيون السعودي عن الصحراء الغربية، ولم يكشف المغرب عن مشاركة جيشه في التحالف.

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يتزايد التوتر بين المغرب والسعودية وسط مخاوف دولية بشأن حرب اليمن وقضايا أخرى.

وبدأت حرب اليمن في العام 2014 بين المتمرّدين الحوثيين والقوات الموالية لحكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ثم تصاعدت مع تدخل السعودية على رأس التحالف العسكري في آذار/مارس 2015، وأودت بحياة ألاف المدنيين.