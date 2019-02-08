مسؤول فلسطيني: لن نحضر المؤتمر الأمريكي حول الشرق الأوسط في وارسو

أكد صائب عريقات، كبير المفاوضين الفلسطينيين، اليوم، الجمعة، أن مسؤولي بلاده لن يحضروا المؤتمر الأمريكي الذي تستضيفه بولندا الأسبوع القادم. وتأتي تصريحات عريقات بعد إعلان مسؤول أمريكي توجيه دعوة للفلسطينيين لحضور المؤتمر.

وقال عريقات على تويتر "فيما يتعلق بتوجيه دعوة لنا، نستطيع القول أنه جرى اتصال اليوم فقط من الجانب البولندي... موقفنا ما زال واضحاً: لن نحضر هذا المؤتمر، ونؤكد على أننا لم نفوض أحداً للحديث باسم فلسطين".

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وفي تأكيد للشكوك العميقة التي باتت تنتاب الفلسطينيين، سبق أن أكد عريقات إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنحاز إلى إسرائيل في القضايا الرئيسية في الصراع المستمر منذ عقود مما يقضي على أي فرصة للسلام في الشرق الأوسط. على حد تعبيره.