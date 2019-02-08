شركة رينو تحقق في تمويل زفاف غصن في قصر فرساي

قالت شركة رينو للسيارات يوم الخميس إنها تحقق في اتفاق رعاية مع قصر فرساي استفاد منه رئيس الشركة السابق كارلوس غصن بما قيمته 50 ألف يورو (57 ألف دولار).

وأضافت الشركة في بيان أنها تعتزم إبلاغ الادعاء لتؤكد بذلك تقريرا نشرته صحيفة "لو فيغارو" اليومية الفرنسية في وقت سابق.

وكانت "لو فيغارو" ذكرت أن اتفاق رعاية رينو لتجديدات قصر فرساي استخدم غطاء لاستئجار قصر (غراند تريانون) لحفل زفاف غصن عام 2016.

وأقالت رينو غصن من منصبي المدير التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة يوم 24 يناير كانون الثاني بعد مرور أكثر من شهرين على اعتقاله في اليابان بسبب اتهامات بارتكاب مخالفات مالية في شركة نيسان التي تملك فيها رينو حصة 43.4 في المئة.

وتجري رينو تحقيقا داخليا في مدفوعاتها إلى غصن في أعقاب إلقاء القبض عليه.

وحتى الآن لم تتحدث عن ارتكابه أي مخالفات مالية.

جناح في قصر فرساي Jean-Pierre Dalbéra

وقالت رينو يوم الخميس إن التحقيق "كشف أن غصن حصل على مكاسب شخصية بقيمة 50 ألف يورو بموجب شروط عقد الرعاية مع قصر فرساي.

"قررت رينو إبلاغ السلطات القضائية بهذه النتائج".

ولا يزال غصن محتجزا في اليابان وليس بإمكانه الرد علنا على الاتهامات الموجهة له.

واستقطب حفل زفاف غصن على زوجته الثانية كارول في الثامن من أكتوبر تشرين الأول 2016 اهتماما كبيرا بسبب مظاهر الترف التي أحاطت به وارتداء الحضور أزياء مستوحاة من ملابس ماري أنطوانيت ملكة فرنسا السابقة.

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