الرئيس الروماني يعترف بشرعية زعيم المعارضة الفنزويلية

انضمت رومانيا - التي تتولى حالياً الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي - إلى قائمة الدول الغربية التي اعترفت برئيس البرلمان الفنزويلي وزعيم المعارضة خوان غايدو كرئيس مؤقت للبلاد.

وقال الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس يوم الجمعة 8 شباط (فبراير) إن بلاده اعترفت رسميا بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيساً شرعياً مؤقتاً لفنزويلا، لتنضم بذلك إلى تحرك منسق للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وانضمت نحو 20 دولة من الاتحاد الأوروبي، بينها بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا إلى الولايات المتحدة في الاعتراف بغوايدو، والضغط على الرئيس نيكولاس مادورو كي يدعو لانتخابات جديدة.

كذلك اعترف البرلمان الأوروبي به، ومع ذلك ذكرت مصادر دبلوماسية أن إيطاليا عرقلت إصدار الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين لبيان مشترك باعتراف الدول الأعضاء في التكتل مجتمعة بغوايدو رئيسا مؤقتاً.

Rruters Federica Mogherini and Romanian foreign minister Teodor Melescanu -Bucharest

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الرئاسة الرومانية قالت في بيان لها "تم اتخاذ قرار الرئيس بعد تحليل حذر شمل الجوانب السياسية والدبلوماسية والقانونية، آخذاً في الاعتبار أن أغلبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وعدداً من الحلفاء والشركاء من أوروبا ومنطقة الأطلسي اعترفوا بشرعية الرئيس المؤقت خوان غوايدو".

وانضمت رومانيا مع بلغاريا إلى الاتحاد الأوروبي بتاريخ 1 من كانون الثاني (يناير) 2007.