تركيا: على الأمم المتحدة فتح تحقيق أممي في جريمة قتل خاشقجي

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو يوم الجمعة إنه ينبغي للأمم المتحدة فتح تحقيق في مقتل الصحفي السعوديجمال خاشقجي.

وفي حديث صحافي في إقليم أنطاليا بجنوب البلاد، أكد أوغلو أن تركيا تعتبر أن ما خلص إليه تحقيق تقوده الأمم المتحدة في مقتل خاشقجي أمرا مهما، لكنه تابع أن قيام الأمم المتحدة بفتح تحقيق رسمي بات مطلوبا في هذه المرحلة، ودعا إلى تشكيل لجنة أممية أو الشروع بتحقيق أممي للكشف عن ملابسات هذه الجريمة.

وفي السياق عينه، قال مساعد للرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن "الغياب التام للشفافية" من جانب المسؤولين السعوديين فيما يتعلق بالتحقيق في مقتل خاشقجي مثار قلق بالغ ويضر بمصداقيتهم.

وأعلن فخر الدين ألطون مدير المكتب الإعلامي للرئاسة التركية، أن سلسلة "النفي الكاذب" أثارت الشكوك بشأن مجموعة من الأمور المتعلقة بالقضية، مضيفا "خلال الشهور الأربعة الماضية كانت السلطات السعودية أقل تعاونا من المنتظر خلال تعاملاتها مع نظيراتها التركية والمجتمع الدولي"، مضيفا "يجب على السلطات السعودية تسليم قتلة السيد خاشقجي لتركيا حيث ارتكبوا جريمة قتل مع سبق الإصرار كدليل على رغبتها في تحقيق العدالة".

ولفت مساعد إردوغان بأن النتائج التي توصلت إليها تركيا حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي تتماشى مع ما خلصت إليه تحقيقات الأمم المتحدة في هذه القضية.

محمد بن سلمان هدد باستخدام "رصاصة" ضد خاشقجي

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية قد نشرت يوم الخميس 7 شباط/فبراير مقالاً قالت فيه إنه قبل عام من مقتل خاشقجي، أبلغ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أحد مساعديه أنه سيستخدم "رصاصة" ضد الكاتب إذا لم يعد للوطن ويتوقف عن انتقاد الحكومة.

وقالت الصحيفة إن وكالات مخابرات أمريكية رصدت هذه التصريحات وإن خبراء المخابرات فسروها تفسيرا مجازيا يعني أن ولي العهد لم يكن يقصد بالضرورة إطلاق النار على خاشقجي لكنهم يعتقدون أن التصريحات أظهرت نيته في الأمر بقتل الصحفي إذا لم يعد إلى المملكة.

الأمم المتحدة: هناك جريمة وحشية

ومن جهته، ذكر تحقيق تقوده الأمم المتحدة بشأن القضية نفسها، أن الأدلة تظهر أنه كان هناك جريمة وحشية "خطط لها ونفذها" مسؤولون سعوديون.

وقالت أنييس كالامار مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالات القتل خارج القضاء في بيان لها "الأدلة التي جمعت خلال مهمتي في تركيا تظهر لأول وهلة أن خاشقجي كان ضحية عملية قتل وحشي ومتعمد خطط لها ونفذها مسؤولون من الدولة السعودية".

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