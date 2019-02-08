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شاهد: أبرز صور فقرة "لا تعليق" على يورونيوز خلال أسبوع

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بقلم:  Hani Almalazi 
شاهد: أبرز صور فقرة "لا تعليق" على يورونيوز خلال أسبوع
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ٌٌرويترز
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صور الأسبوع اخترناها لكم من يورونيوز:

  1. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال أحد لقاءات "النقاش الوطني الكبير" في كوركورون، 4 شباط (فبراير) 2019
  2. البابا فرنسيس يحضر قداساً في ملعب مدينة زايد الرياضية في أبو ظبي عاصمة الإمارات العربية المتحدة، 5 شباط (فبراير) 2019
  3. رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تتحدث إلى الصحافة في مقر المجلس الأوروبي في بروكسل، 7 شباط (فبراير) 2019
  4. موظفو متحف فريدين بوردا يضعون الأعمال الفنية الممزقة جزئياً لبانكسي "الحب في سلة المهملات" بمتحف بادن في ألمانيا 4 شباط (فبراير) 2019
  5. أعضاء نادي السباحة يسبحون في المياه الجليدية لنهر ينيسي خلال جلسة استحمام أسبوعية في درجة حرارة 28 تحت الصفر في سيبيريا، 8 شباط (فبراير) 2019