ارتفاع حصيلة انهيار مبنى في تركيا إلى 14 قتيلا

ارتفع عدد ضحايا انهيار المبنى السكني في تركيا إلى 14 شخصا حسب ما أعلن عنه وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، يوم الجمعة.

وقال صويلو في مؤتمر صحفي، إن مصالح الإنقاذ تمكنت من انتشال فتى من بين الأنقاض بعد نحو 48 ساعة من انهيار المبنى المكون من ثمانية طوابق، لكن عدد القتلى ارتفع إلى 14 شخصا بينما لا يزال 11 في عداد المفقودين.

ونجحت قوات الإنقاذ في انتشال 12 مصاباً من حطام المبنى الواقع بالجانب الآسيوي في إسطنبول، فيما البحث جار على آخرين في المبنى الذي كان يقطنه 43 شخصا.

وتم إخلاء سبعة مبان قريبة من العقار المنهار لدواعي السلامة، أمس الخميس.

وأظهرت لقطات فيديو لحظات فزع ورعب المارة بعد انهيار مبني سكني من ثمانية طوابق في حي كارتال في الجانب الآسيوي من المدينة التركية إسطنبول يوم الأربعاء.

فيما فتحت السلطات تحقيقاً لمعرفة أسباب انهيار المبنى وأعلنت مبدئياً أن الطوابق الثلاثة العليا بُنيت بشكل غير قانوني.

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