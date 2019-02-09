شاهد.. وفاة 39 شخصا بسبب خمور مغشوشة في الهند

قالت الشرطة الهندية إن 39 شخصا لقوا حتفهم وأن 27 آخرين أصيبوا بالمرض بسبب شرب خمور احتوت على ميثانول سام في عدة قرى بشمال الهند.

وقال أشوك كومار وهو ضابط بارز بالشرطة إن 26 شخصا لقوا حتفهم في حادثين منفصلين في ولاية اوتار براديش على بعد 306 كيلومترا شرقي العاصمة نيودلهي، في حين لقي 13 آخرون حتفهم في ولاية اوتاراخاند المجاورة.

وألمح أن الضحايا استهلكوا الخمور أثناء احتفال تقليدي.

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وألقت الشرطة القبض على ثمانية من المشتبه بتورطهم في تداول الخمور الملوثة في حين علقت الحكومات الإقليمية عمل 35 مسئولا بينهم 12 من الشرطة.

وتعتبر حالات الوفاة بسبب الكحول المعد بشكل غير مشروع شائعة في الهند لأن الفقراء لا يستطيعون تحمل تكاليف الخمور التجارية المرخصة، وغالبا ما يضاف لها موادا كيميائية مثل المبيدات الحشرية لزيادة فعاليتها.