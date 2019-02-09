امرأة ثانية تتهم نائب حاكم ولاية فرجينيا باغتصابها

اتهمت امرأة ثانية نائب حاكم ولاية فرجينيا الأمريكية جاستين فيرفاكس الجمعة بالاعتداء الجنسي قائلة إنه اغتصبها قبل 19 عاما، بينما كانا طالبين في جامعة ديوك، وهو ما أدى إلى تصاعد الدعوات إلى استقالته.

وقالت محامية ميريديث واتسون، 39 عاما، في بيان إن فيرفاكس هاجم واتسون عام 2000، ووصف البيان الاعتداء بأنه "متعمد وعنيف"، مشيرا إلى أن واتسون وفيرفاكس كانا صديقين ولم يدخلان في علاقة عاطفية أبدا.

وقالت المحامية نانسي إي. سميث إن فريقها كان قد حصل على شهادات، من زملاء سابقين قالوا إن واتسون أبلغت "على الفور" أصدقاء بأن فيرفاكس اغتصبها.

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وزودت إحدى شركات العلاقات العامة في نيو جيرزي التي تمثل "واتسون" وكالة الأسوشيتد برس برسالة إلكترونية تم تبادلها عام 2016 مع صديقة ورسائل متبادلة عام 2017 قالت فيها واتسون إن فيرفاكس اغتصبها، وأعربت أيضا عن استيائها من ترشحه لمنصب سياسي.

ورفض ممثلو واتسون تقديم المزيد من المعلومات وقالوا إن موكلتهم لن تتحدث إلى الصحفيين.

رد فايرفاكس سريعا على متهميه وقال في بيان إنه لن يستقيل من منصبه، وتعهد بتبرئة ساحته مما وصفها "بحملة تشهير شريرة ومنسقة" ضده.