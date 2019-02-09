شاهد.. سحب طائرة بوينغ متقاعدة إلى مقرها الأخير في فناء فندق بهولندا

على عكس المعتاد، تقطع طائرة بوينغ 747 طريقها ببطء لتصل إلى مقرها الأخير، من خلال أوتوسترادات هولندا لتصل إلى محطتها الأخيرة في حديقة فندق في أمستردام.

وتستغرق رحلة الطائرة العملاقة التي يصل وزنها إلى 150 طنا، خمسة أيام، لتقطع بضعة كيلومترات على متن مقطورة ذاتية الدفع، ابتداء من مطار سخيبول، حيث انطلقت يوم الثلاثاء الماضي، وستسير عبر المروج، ومرت يوم الجمعة على أحد الجسور الرئيسية ثم مرت بالطريق السريعة A9 صباح فجر السبت، ومن المقرر أن تصل إلى مقرها الأخير يوم الأحد.

وكانت الطائرة سابقة من ضمن أسطول شركة طيران KLM الهولندية.

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