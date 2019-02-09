داعش يضرب مجدداً في سوريا ويهاجم قوة مدعومة أمريكياً قرب حقل نفطي

هاجم مسلحو داعش مقاتلين مدعومين أمريكياً قرب حقل نفط شرق البلاد، ما تسبب بتوجيه التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضربات جوية بحسب ما أفاد ناشطون.

وقال المرصد السوري لحقوق الانسان من بريطانيا إن 12 مسلحاً هاجموا قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد واشتبكوا معهم لعدة ساعات حتى قتل معظم المهاجمين، وذلك في وقت مبكر من يوم السبت.

وأفادت مصادر ونشطاء آخرون، بينهم وكالة ستيب الإخبارية، بوقوع الهجوم، وقالوا إن بعض المهاجمين استخدموا دراجات نارية ملغومة.

وتركز القتال قرب حقل العمر، وهو اكبر حقول النفط السورية.

وطردت قوات سوريا الديمقراطية، مدعومة بغطاء جوي أمريكي، داعش من مناطق شاسعة كان التنظيم المتطرف يسيطر عليها في شمال وشرق البلاد، ما حصر عناصره حالياً في جيب صغير قرب الحدود العراقية.

للمزيد على يورونيوز:

السجن المؤبد لسبعة أدينوا في هجومي باردو وسوسة في تونس

تزايد قدرات الجماعات الإسلامية في منطقة الساحل بإفريقيا

ميركل تعارض ترامب: "الدولة الإسلامية" لم تُهزم بعد