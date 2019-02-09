اتصال هاتفي ينقذ لاعب من حريق بنادي فلامنغو البرازيلي

أنقذت محادثة هاتفية لاعب كرة القدم البرازيلي رايان ماثيوس البالغ من العمر 15 عاما من حريق شب في مركز تدريب تابع لنادي فلامنغو لكرة القدم في ريو دي جانيرو أدى إلى مقتل 10 أشخاص على الأقل بينهم لاعبون من الناشئين.

وأصيب أيضا في الحريق الذي شب أمس الجمعة (8 فبراير شباط) ما لا يقل عن ثلاثة شبان أعمارهم ما بين 14 و15 عاما. ونقل الثلاثة إلى المستشفى وأحدهم في حالة خطيرة.

وأضاف ماثيوس انه كان مقررا أن يمضي ليلته في مهجع تابع لمركز التدريب ولكن والدته اصرت على عودته للمنزل بعد أن علمت بإلغاء التدريب.

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وقال رجال الإطفاء إنهم وصلوا إلى مركز نينهو دو أوروبو الذي جرت توسعته وافتتح قبل شهرين بعد قليل من الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي (07:00 بتوقيت غرينتش) ليجدوا النيران وقد التهمت المبنى.

واستطاع بعض الأشخاص الفرار لكن شدة الحريق منعت رجال الإطفاء من دخول المنشأة.

وجاء الحريق بعد أيام من الأمطار الغزيرة التي أغرقت المدينة وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن ستة أشخاص.